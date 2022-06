Cuadrado-Juventus, ora è gelo: “Assalto Inter? Ecco cosa filtra dal club”

Ora è tutt'altro che scontato il rinnovo di contratto tra Juan Cuadrado e la Juventus. Il 34enne colombiano, infatti, ha detto no alla nuova proposta del club bianconero e, con il contratto in scadenza a fine mese, l'addio alla Juve non è ipotesi da scartare. Nelle scorse ore si è parlato anche di una possibilità Inter . Ecco cosa filtra dal club nerazzurro secondo il Corriere della Sera:

"Per il colombiano è scattato in automatico il rinnovo per una stagione a 5 milioni di euro, un’esagerazione per i bianconeri impegnati a riallestire e ringiovanire la rosa. Pertanto hanno rettificato la proposta ipotizzando di spalmare su due stagioni lo stipendio. L’esterno fa muro e tra le parti momentaneamente è sceso il gelo: per ora l’Inter precisa di non essere in corsa per il sudamericano 34enne (anzi si sta accaparrando Bellanova del Cagliari), occhio però alla Roma di Mourinho".