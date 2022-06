Inzaghi-2024, è fatta: “E la dirigenza dell’Inter ha fatto a Simone questa promessa”

L'Inter nel segno della continuità. Il club nerazzurro ha infatti chiuso l'accordo per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, che, come riporta il Corriere dello Sport, firmerà un nuovo accordo coi nerazzurri fino al 2024, probabilmente all'inizio della prossima settimana. Scrive il Corriere dello Sport: "Gli annunci ufficiali potrebbero anche slittare ulteriormente, ma la sostanza non cambia. E’ tutto fatto: accordi presi, dettagli sistemati, i legali stanno provvedendo alla stesura dei documenti. A quel punto verrà fissato un appuntamento in sede. Al di là dei vari brindisi, ieri l’occasione è servita anche per una chiacchierata con la dirigenza. La prima riunione programmatica in vista della prossima stagione era andata in scena un paio di settimane fa.