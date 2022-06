Dalbert, il Nizza potrebbe acquistarlo. L’Inter ha fatto il prezzo

Il brasiliano non è stato riscattato dal Cagliari e torna al club nerazzurro che è pronto a cederlo in Francia

Tra i giocatori che l'Inter cederà in questa finestra di mercato c'è Dalbert. Il calciatore, nella stagione appena terminata, ha giocato in prestito al Cagliari che aveva un diritto di riscatto fissato a 7 mln. Il club sardo è andato in Serie B e non ha riscattato il brasiliano.