Skriniar si è convinto: chiusura vicina col Psg. Da Pinamonti a Lazaro: obiettivo 100 milioni

Il Psg manderà in Italia i suoi emissari per cercare di chiudere, l'Inter ha in programma una serie di cessioni per sistemare i conti

Andrea Della Sala

L'Inter ha definito parecchi trattative in entrata, senza dimenticarsi che servono cessioni, anche importanti, per sistemare il bilancio.

"Nella Milano nerazzurra sono, quindi, iniziate le grandi manovre alla voce “cessioni” e in tempi brevi, brevissimi, si darà forma ad alcune operazioni strategiche. Milan Skriniar è il bocconcino più pregiato, i qatarioti lo bramano a Parigi, mentre Andrea Pinamonti è il talento in ascesa da cui racimolare un gruzzoletto. In viale della Liberazione ci sono però anche situazioni scivolose, meno definite: non sono anche patate bollenti, ma potrebbero diventarlo. Non è facile, infatti, la ricerca di nuove squadre per Dalbert e Valentino Lazaro, rientrati rispettivamente dai prestiti al Cagliari e al Benfica. C’è, però, fiducia di poter risolvere presto entrambe le pratiche. E così, nel giro di una decina di giorni, l’Inter punta diretta alle tre cifre: circa 100 milioni di incassi per cambiare del tutto il colore di questa sessione", riporta La Gazzetta dello Sport.

Psg, emissari in Italia

"Skriniar sta misurando da vicino quanto piaccia al Paris Saint Germain. Se ne accorge ogni giorno di più: la novità è che il d.s. Campos ha spedito degli emissari a Milano proprio per chiudere la partita. L’Inter rimane ferma, integerrima, nella richiesta iniziale di 80 milioni, ma i parigini sono pronti a salire ancora un altro gradino: a inizio settimana si era già alzata l’asticella da 50 a 60, a giorni poi un ulteriore scatto, forse quello decisivo. Dietro le quinte, su entrambe le sponde si respira ottimismo perché i club stanno davvero cercando la migliore soluzione possibile: 70 milioni comprensivo di facili bonus potrebbero essere un punto di caduta ragionevole. Tra l’altro, il difensore slovacco ha ormai digerito questo trasferimento che all’inizio gli andava di traverso: ora apprezza pure il progetto tecnico e non solo lo stipendio da 7,7 milioni a salire, il doppio di adesso. In più, Milan ha capito che il suo sacrificio è pure una necessità, quasi un ultimo atto d’amore per l’Inter: chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni è una legge inderogabile voluta dalla proprietà, e per ora da nessun altro compagno il club può fare così tanti quattrini. Non a caso, pure il Chelsea è appollaiato alla finestra: mentre mandavano giù il prestito di Lukaku, i Blues avevano mostrato interesse concreto per Milan".

Pinamonti ha fatto la sua scelta

"Pinamonti sta allungando le ore di riflessione, anche se ormai il pensiero ha preso una strada precisa: Bergamo. L’attaccante preferisce l’Atalanta rispetto alle altre squadre che lo stanno cercando, soprattutto Monza e Fiorentina. Lo affascina il gioco offensivo e la capacità di Gasperini di trasformare i centravanti in armi improprie: si è convinto che con una cessione definitiva alla Dea potrebbe esplodere una volta per tutte. L’Inter chiede 20 milioni, l’Atalanta per ora si ferma prima. Ma anche in questo caso si respira buon umore, si possono risolvere i dettagli entro fine giugno. Valentino Lazaro, invece, appartiene a quel nutrito gruppo di interisti che tornerà a casa base dopo una stagione di prestito, nel suo caso al Benfica. Dalla Fiorentina alla stessa Atalanta, qualche squadra di Serie A ha già chiesto informazioni, ma l’austriaco è più di una ipotesi per il Borussia Moenchengladbach, dove ha già fatto benone: prezzo dieci milioni, trattabili. Il Cagliari, invece, dopo la retrocessione non ha potuto esercitare il riscatto di Dalbert a 7. Più che un nuovo prestito, l’obiettivo nerazzurro è la vendita per racimolare circa 5 milioni, cifra che il Nizza potrebbe spendere", chiude Gazzetta.