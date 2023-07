Sky – Lazio valuta D’Ambrosio: si decide settimana prossima. Gagliardini-Monza: visite domani

Il giocatore, che non ha rinnovato il suo contratto con l'Inter, potrebbe continuare la sua avventura in Serie A con i biancocelesti

La Lazio valuta un profilo d'esperienza e starebbe pensando ad un ex Inter. Gianluca Di Marzio ha parlato a Skysport di Danilo D'Ambrosio: il calciatore, che non ha rinnovato con la società nerazzurra, anche se avrebbe voluto rimanere e chiudere la carriera a Milano, come ha fatto intendere nel saluto alla squadra, è un parametro zero e potrebbe continuare la sua avventura in Serie A nel club biancoceleste.