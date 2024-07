Qualche giorno fa Piero Ausilio è stato chiaro sul profilo che cerca l'Inter per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Tajon Buchanan. Il ds nerazzurro ha confermato che il club è alla ricerca di un braccetto sinistro e uno dei nomi in cima alla lista è quello di Mario Hermoso. Il giocatore è alla ricerca di un a squadra dopo la fine dle suo contratto con l'Atletico e per l'Inter rappresenta un'occasione ghiotta.