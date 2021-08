De Paola: “Per la Roma se perde Dzeko diventa difficile. Non vorrei che Mourinho…”

Paolo De Paola ha parlato del mercato delle big e, nello specifico, della situazione della Roma in caso di partenza di Dzeko direzione Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha parlato del mercato delle big e, nello specifico, della situazione della Roma in caso di partenza di Dzeko direzione Inter :

"Le due romane? Ci sono delle insofferenze, sia sui carichi di lavoro che a livello tattico, che trapelano dallo spogliatoio della Lazio su Sarri. Qualche domanda il tecnico se la deve porre, perché queste insofferenze sono sorte anche al Chelsea e alla Juventus. La Roma? Se perde Dzeko diventa difficile, non hanno preso neanche Xhaka. Ci sono buchi grandi a centrocampo e in attacco, non vorrei che Mourinho fosse fumo agli occhi".