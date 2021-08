TMW – Inter, Lautaro via? Possibile assalto a Immobile: Inzaghi ha già detto sì

In caso di addio di Lautaro Martinez, l'Inter potrebbe prendere in considerazione il nome di Ciro Immobile della Lazio

La notizia, lanciata ieri dal The Times, ha scosso profondamente l'ambiente Inter, già alle prese con la contestazione dei tifosi verso la società e con l'addio di Romelu Lukaku: il Tottenham starebbe premendo fortemente (in verità, la testata parlava addirittura di accordo già raggiunto) con l'Inter per avere Lautaro Martinez, messo in cima alla lista per l'attacco Spurs. Una pista da tenere in considerazione, anche se da Viale della Liberazione giurano che il mercato in uscita è sostanzialmente chiuso.