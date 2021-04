Inter, rinforzo a centrocampo? Conte ha scelto De Paul. “Necessario incontro con Zhang”

Tra i tanti giocatori attenzionati dall'Inter negli ultimi anni c'è Rodrigo De Paul, tra i primi della lista di Conte

Tra i tanti giocatori attenzionati dall'Inter negli ultimi anni c'è Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino sta mostrando tutto il suo talento, trascinando l'Udinese a suon di prestazioni di assoluto livello. "Un giocatore che è diventato totale. Un giocatore che è molto di più di un semplice numero 10. Un giocatore che piace ad Antonio Conte . Il tecnico dell'Inter voleva l'ex Racing Avellaneda già nell'ultimo mercato di gennaio, ma le difficoltà economiche e la conseguente politica a cui si è dovuta adeguare il gruppo Suning hanno trasformato il 10 dei friulani in qualcosa di irraggiungibile, con Conte che ha rilanciato Christian Eriksen. Ma per l'estate il nome può tornare di moda", conferma calciomercato.com.

In attesa dell'incontro tra Conte e Zhang, la posizione del tecnico è già definita: "No alla vendita dei pezzi pregiati della rosa, sì a un mercato 'controllato', senza acquisti folli. Ma un rinforzo a centrocampo è atteso dal tecnico interista, che ha in De Paul il suo preferito: sul giocatore c'è anche il Napoli, con l'Udinese che ne fa una valutazione alta, stando a quanto riferito dal vicepresidente friulano Stefano Campoccia", riporta poi il portale di mercato.