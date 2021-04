Inter, lo scudetto parte da dietro. Grazie al bunker Conte ha messo il turbo

Da ieri l'Inter è la miglior difesa del campionato e da quando subisce pochi gol è andata in testa seminando le avversarie

Andrea Della Sala

Con il Verona l'Inter ha ottenuto la vittoria segnando un solo gol e blindando la porta di Handanovic. Grazie all'ottimo momento del pacchetto difensivo la squadra di Conte ha ormai blindato lo scudetto che spera di festeggiare nelle prossime giornate. E l'impatto del reparto arretrato è stato fondamentale per raggiungere il primo posto e per allontanare le rivali. L'Inter non prende più di un gol dalla sfida del 10 gennaio con la Roma e spesso gli basta una solo gol per portare a casa i tre punti.

Vittorie di misura e clean sheet

Come riporta Gazzetta.it, "Con quella di ieri sul Verona, le vittorie interiste di misura in questo campionato salgono a 11. Nei 5 campionati top continentali (includendo quindi Premier, Liga, Bundesliga e Ligue1), soltanto il Siviglia ha fatto meglio: 14. Nemmeno gli spagnoli però sono stati capaci di segnare i 16 gol prodotti dai difensori di Conte. Handanovic in 13 occasioni ha mantenuto la porta inviolata. E senza gli errori di Napoli e Spezia potevano essere 15. Nessuno in Italia ha fatto meglio. In Europa Comanda il Lilla, con 18 clean sheet, seguito da Psg, City e Chelsea (17), Atletico Madrid (16), Real, Siviglia e Lipsia (15)".

Decollo grazie alla fase difensiva

"Il decollo in classifica del resto è coinciso con l'efficacia della fase difensiva. Il campionato dell'Inter infatti si può dividere in tre fasi. Nelle prime sei giornate i nerazzurri avevano incassato 10 reti. Dalla settima alla 17esima sono arrivati i punti e il ritorno al 3-5-2, ma là dietro si concedeva ancora troppo: 13 gol in 9 partite, compreso il tris di inizio gennaio con due gol a gara subiti da Crotone, Samp (ultima sconfitta) e Roma. Poi è arrivata al Meazza la Juve. E quel 2-0 del 17 gennaio ha cambiato la storia anche dietro, introducendo una serie di sette gare in cui soltanto un'assurda carambola Milinkovic-Escalante ha battuto Handanovic", riporta il portale sportivo.