Tutti su De Paul: “Ma lui vuole solo l’Inter. Ecco il piano per portarlo a Milano”

Rodrigo De Paul vuole solo l'Inter. Lo ha scritto l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha descritto le possibili mosse dei nerazzurri

"De Paul ora costa non meno di 40 milioni (bonus compresi), ha estimatori in tutta Europa, da argentino doc vorrebbe l’Inter per distacco. E l’Inter saprà accontentarlo? I prossimi giorni (forse le prossime ore) saranno fondamentali per convincere definitivamente Conte che l’argenteria non sarà toccata. Nella speranza che si convinca. E che poi ci sarà un piano rinforzi intelligente, finanziato da qualche cessione (...). Il tunnel sembrava lungo 100 chilometri, ora si vede la luce. Ma a patto che Conte sia sereno e convinto, il nodo cruciale di fine maggio è proprio questo".