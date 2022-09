Pedullà – De Vrij-Inter, rinnovo sempre più lontano: sondaggi dalla Premier, a gennaio…

Bivio per De Vrij, il difensore è in scadenza di contratto a giugno 2023 e, al momento, non ci sono aggiornamenti sul rinnovo.

Matteo Pifferi

Il futuro di Stefan De Vrij resta in bilico. Il difensore olandese è in scadenza di contratto a giugno 2023 e, al momento, non ci sono aggiornamenti sul rinnovo. "De Vrij era arrivato a parametro zero nel 2018 e anche 15 milioni - con l’aria che tira - avrebbero rappresentato una bella boccata d’ossigeno. Invece no, probabilmente via a zero", spiega Alfredo Pedullà su La Gazzetta dello Sport.

L'esperto di mercato ha poi spiegato alcuni dettagli: "De Vrij pensava, magari lo pensa tuttora, di aver avuto una promessa di prolungamento ai tempi di Mino Raiola, c’era stato un incontro con impegno di nero su bianco. Poi lo stop, il rinvio, un po’ di freddezza, fino agli aggiornamenti della scorsa estate quando De Vrij aveva chiesto di mantenere quell’impegno, anche per una stagione in più e per uscire da quello scrupolo. Nulla. Siamo rimasti fermi alla scadenza imminente, qualche sondaggio inglese, la possibilità di trovare una chiave a gennaio per incassare spiccioli (in ogni caso plusvalenza). Se non fosse che l’Inter ha la pratica Skriniar aperta, non proprio una situazione comoda".