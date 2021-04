Ravezzani: “Capisco silenzio VAR su De Vrij. Ma c’è una sola spiegazione se su Chiesa…”

Le considerazioni del giornalista sugli episodi arbitrali che hanno fatto discutere nelle due gare di questo pomeriggio

Hanno fatto discutere alcuni episodi arbitrali in Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli di questo pomeriggio. Del mancato intervento del VAR ha parlato Fabio Ravezzani attraverso il suo profilo Twitter: "Posso capire la mancata Var su Ziekinski e perfino il silenzio sul fallo di De Vrij (per quanto da lì nasca l’azione del 2-0 Inter). Ma non intervenire per il clamoroso fallo su Chiesa può avere una sola spiegazione: il fallo in area non rientra più nelle competenze del varista".