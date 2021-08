Repubblica – De Vrij spaventa Marotta: “Può chiedere la cessione vista la situazione Inter”

Romelu Lukaku potrebbe non essere l'ultimo big a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato: de Vrij spaventa Marotta

Romelu Lukaku potrebbe non essere l'ultimo big a lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato. Oltre alle voci sul pressing del Tottenham nei confronti di Lautaro Martinez, infatti, Repubblica parla anche della situazione di Stefan de Vrij, in scadenza nel 2023. Secondo il quotidiano, il difensore olandese, viste le difficoltà dei nerazzurri, potrebbe chiedere la cessione: