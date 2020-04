EDICOLA TS – De Biasi: “Inter, Kumbulla è un vero affare”. Se la A non riparte, il calcio crolla

“Stanno uccidendo il calcio”. E’ questo il titolo in copertina sulla prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 28 aprile 2020. “Il Ministro dello Sport che smentisce il Premier, i giochi di potere CONI-Governo, lo scontro durissimo Gravina-Malagò: ma se la A non riparte, il calcio crolla con devastanti effetti per tutto lo sport e per l’economia del Paese”, commenta il quotidiano che poi aggiunge come i club “vogliono ripartire”, con le foto di Higuain, Ibrahimovic, Lautaro ed Immobile mentre Spadafora e il Premier Conte “non li fanno ripartire”. C’è anche un trafiletto dedicato all’Inter, con l’intervista a Gianni De Biasi: “Inter, Kumbulla è un vero affare”.