Conte: “Congiunti? Formula ampia e generica, ecco cosa si può fare e cosa no. Non dobbiamo…”

“I congiunti? E’ una formula ampia e generica, voglio anticipare che non significa che si potrà andare a casa altrui a trovare amici e fare feste”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde così alle domande relative alla possibilità di far visita a congiunti nell’emergenza coronavirus. “Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive ma non significa ‘incontriamoci tra amici nelle case e diamoci pacche sulle spalle’. Un quarto dei contagiati è negli appartamenti, in casa e nelle abitazioni private”, dice il premier, in vista alla prefettura di Milano. “Ci sono misure studiate, non significa che dobbiamo buttare a mare tutti i sacrifici fatti”.

(AdnKronos)