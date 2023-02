Inter, Fabbian brilla nella Reggina: la decisione di Inzaghi sul suo futuro

7 gol in 22 partite con la maglia della Reggina per Giovanni Fabbian: ecco la decisione di Inzaghi sul suo futuro

7 gol in 22 partite con la maglia della Reggina per Giovanni Fabbian . Brilla il gioiello classe 2003 arrivato in prestito dall’Inter e Simone Inzaghi ha già deciso il suo futuro insieme al club, assicura La Gazzetta dello Sport.

“In mezzo al campo il cambio principale della prossima stagione dovrebbe essere il rientro di Giovanni Fabbian dal prestito alla Reggina per la contestuale uscita a parametro zero di Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto”. Via l’ex Atalanta e dentro il gioiello Fabbian dunque, la volontà dell’Inter è chiara.