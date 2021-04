Inter, è derby di mercato per Joao Mario. E spunta un vecchio pallino dei nerazzurri

I due club di Siviglia sulle tracce di Joao Mario. L'Inter aspetta e intanto spunta un vecchio pallino dei nerazzurri

Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, per abbassare le richieste dell'Inter, il Siviglia sarebbe disposto a includere Papu Gómez nell'affare. Ma il Siviglia non è il solo club interessato a Joao Mario. Anche il Betis ha messo nel mirino il giocatore, tanto che il club di Ángel Haro è disposto a lasciare partire William Carvalho per avere poi la forza economica per ingaggiare il portoghese.