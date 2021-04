A Bola – Fila per Joao Mario. Derby di Siviglia: “E il Betis propone all’Inter questo scambio”

C'è la fila per Joao Mario, di proprietà dell'Inter e attualmente in prestito allo Sporting Lisbona: il Betis ha proposto uno scambio

Lo Sporting ha tutte le intenzioni di trattenere a Lisbona Joao Mario. Il centrocampista portoghese, tornato in patria dopo l'esperienza nelle giovanili del club, è attualmente in prestito dall'Inter. Entrambe le parti sperano di poter trovare un accordo e la trattativa si preannuncia in discesa.