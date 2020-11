Deschamps, assist all’Inter: “Giroud non può continuare così, trovi un’altra situazione”

“Giroud lo sa, questa situazione non può continuare per sempre. Prima di marzo dovrà trovare un’altra situazione rispetto a quella attuale. Sto solo fornendo una mia opinione. Alla fine, la decisione spetta al giocatore. Lui sa cosa penso, a volte ci sono situazioni difficili da affrontare. Sta a lui, anche se non dimentico tutto quello che ha fatto e che potrebbe ancora fare“.

Nei giorni in cui si torna a parlare di un interesse dell‘Inter nei confronti di Olivier Giroud, intervistato da RTL Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato molto chiaramente della situazione dell’attaccante, poco utilizzato da Frank Lampard al Chelsea. Giroud a 34 anni rischia di perdere il treno per Euro 2021, e chissà che queste parole di Deschamps non siano un vero e proprio assist all’Inter in vista di gennaio…

(Fonte: RTL via Sky Sports)