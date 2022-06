Mattia Destro, nuova avventura in Serie A: firmato il contratto con l’Empoli

L'ex nerazzurro era in scadenza con il Genoa e, dopo le visite mediche, ha chiuso l'accordo con la società toscana

Mattia Destro sarà un nuovo attaccante dell'Empoli. L'ex attaccante della Primavera dell'Inter ha firmato oggi il suo contratto con il club toscano. Il giocatore 31enne, che nell'ultima Serie A ha collezionato con la squadra ligure 9 gol in 27 presenze, era in scadenza. Oggi ha svolto le visite mediche e dopo aver sistemato gli ultimi dettagli ha chiuso la trattativa con la società toscana. È ora pronto per una nuova avventura nel campionato italiano agli ordini di mister Zanetti. Si attende solo il comunicato ufficiale.