Sky – I dettagli del contratto Dumfries: domani in tribuna per Inter-Dinamo Kiev

Le ultime sul trasferimento all'Inter di Denzel Dumfries: domani l'olandese sarà in tribuna per il test contro la Dinamo Kiev

Secondo quanto riporta Sky Sport, il laterale olandese percepirà in nerazzurro uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2026. Il calciatore domani sarà in tribuna a Monza in occasione dell'amichevole tra Inter e Dinamo-Kiev, in programma alle 18.30.