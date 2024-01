Di Chiara (GdS): “Inter, colpo a Buchanan e ora occhio all’attacco se…”

E se la Juve è almeno attualmente in una fase di attesa (se arriverà la grande occasione il club si farà trovare pronto altrimenti si andrà avanti con l’organico attuale) le due milanesi sono tra le più attive e alle loro spalle c’è chi, come i campioni d’Italia del Napoli, ha invece la necessità di dare più che un semplice ritocco al proprio organico per imprimere una svolta alla stagione. In questo momento, l’Inter ha già chiuso per Buchanan e se Sanchez cederà all’Arabia occhio a movimenti in attacco; il Milan ha riportato a casa Gabbia a causa dei numerosi infortuni in difesa e non si fermerà qui perché l’altra grande necessità per Pioli riguarda l’attacco; il Napoli ha preso Mazzocchi che sarà solo uno dei 4-5 tasselli a disposizione di Mazzarri, il prossimo salvo sorprese sarà Samardzic e poi De Laurentiis si concentrerà sulla difesa; nella zona europea l’Atalanta ha già investito 9 milioni per Hien. In coda come al solito sarà bagarre per evitare la retrocessione: Verona e Salernitana cambieranno volto quasi totalmente, c’è da scommettere, il Lecce non starà a guardare. Insomma l’inizio è stato scoppiettante.