Di Francesco: “Nainggolan vuole tornare al Cagliari e anche noi lo rivogliamo. E Godin…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco è tornato a parlare di mercato e il nome più caldo, in tal senso, è Radja Nainggolan. Il belga è tornato all’Inter dopo un’ottima stagione in terra sarda e i rossoblù vorrebbero perfezionare l’accordo per il ritorno del Ninja:

“Mercato? Godin è arrivato è sono contento, poi c’è Radja che vuole tornare e anche da parte nostra c’è la voglia di riprenderlo e valutiamo altre situazioni”, ha commentato Di Francesco.

(TMW)