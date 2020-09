La Lazio batte il Cagliari 2-0: Godin resta in panchina. Sconfitta la Samp di Candreva

Diego Godin alla fine non ha giocato con il Cagliari e alla fine ha vinto la Lazio di Simone Inzaghi per due a zero. I gol della vittoria li hanno segnati Lazzari e Immobile. Candreva invece ha giocato subito da titolare nella gara contro il Benevento. Il primo gol lo ha segnato Quagliarella, quello del raddoppio è nato proprio da un cross dell’ex interista ed ha la firma di Colley. Ma alla fine l’ha spuntata la formazione di Pippo Inzaghi. Tre a due in casa dei blucerchiati con doppietta di Caldirola e gol decisivo di Letizia all’88esimo.