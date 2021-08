Di Gennaro: “Marotta via dall’Inter? Tutto possibile. Zhang ormai disinteressato al club”

Vista la situazione difficile in casa Inter, non è da escludere che Beppe Marotta dica addio ai nerazzurri. Lo sostiene Antonio Di Gennaro

Uno come Marotta come potrà reagire?

"C'è di mezzo quel prestito, che non so in quanto va restituito. Quello è il problema di fondo. Magari Marotta non vorrebbe dare via Lukaku, ma alla fine chi comanda è la proprietà, anzi, il governo cinese. Le esternazioni di Conte erano l'anticamera di questo".