"Il Napoli chiede 20 milioni per cedere il suo capitano e preferirebbe - in caso di partenza - mandarlo all’estero così da non rinforzare una diretta concorrente. Senza dimenticare che Antonio Conte stima da anni DiLo (lo voleva già all’Inter nell’estate 2019) e proverà a convincerlo a restare. Per questo la partita resta aperta. Le voci sulla Roma non hanno trovato grossi riscontri così come la soluzione straniera (Aston Villa e Atletico Madrid hanno fatto dei sondaggi) non sembra solleticare più di tanto il terzino destro".