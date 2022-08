Di Marzio: “Inter, bloccato Acerbi: c’è l’intesa economica. Ho la percezione che…”

Al podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dei nomi caldi per la difesa dell’Inter

Al podcast sul sito di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dei nomi caldi per la difesa dell’Inter: “C’è stato l’incontro in sede con Pastorello, agente di Acerbi. Il giocatore è stato bloccato, è stata raggiunta l’intesa economica. L’Inter farà un ultimo tentativo per Chalobah e Akanji, ma la percezione è che nei prossimi giorni formalizzerà il prestito con diritto di riscatto di Acerbi voluto da Simone Inzaghi”.