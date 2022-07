Di Marzio: “Inter-Torino, inizia ufficialmente trattativa per Bremer. Il prezzo iniziale”

Nel podcast a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa tra l’Inter e il Torino per Gleison Bremer. Ecco le dichiarazioni dell’esperto di mercato: “È cominciata ufficialmente la trattativa tra Inter e Torino per Bremer. L’Inter ha formalizzato e ufficializzato l’interesse per il giocatore, c’era anche l’agente Busardò. Il Torino parte da una richiesta di 40 milioni di euro, forse per abbassarla è necessario l’inserimento nella trattativa del giovane Casadei, che piace ai granata. L’Inter potrebbe anche sacrificarlo, ma vorrebbe mantenere una recompra sul giocatore”.