Di Marzio – Correa, Inter e agente lavorano per abbassare le richieste della Lazio

L'argentino della Lazio è in questo momento la pista più calda per l'attacco nerazzurro

Joaquin Correa è un nome caldo per l'Inter, per stessa ammissione di Igli Tare. Un aggiornamento arriva da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito: "L'Inter, oltre alla pista Thuram (che nella giornata di oggi ha subito un infortunio), resta attiva anche sulla trattativa che porterebbe a Correa. I nerazzurri sono al lavoro con l'agente dell'attaccante, Alessandro Lucci, per portare la Lazio ad abbassare la propria richiesta fino ad un prezzo di 30 milioni di euro".