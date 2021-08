Di Marzio: “Dzeko-Inter, la Roma si muove: no Icardi, Vlahovic e Belotti…”

Le parole dell'esperto di mercato di Sky Sport sul possibile sostituto del bosniaco, sempre più vicino all'Inter, in giallorosso

Edin Dzeko si avvicina all’Inter. C’è una promessa tra il bosniaco e la Roma, pronto un contratto di due anni per l’attaccante in nerazzurro. Su chi andrà la Roma per sostituirlo? Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, su Instagram: “Sostituto di Dzeko alla Roma? Non sarà Icardi, che vuole rimanere al PSG. Da quello che so non sarà Belotti, per la valutazione e perché non è ai primissimi posti della lista del club e di Mourinho. Al primo posto ci sarebbe Vlahovic, ma ha dei costi inaccessibili e su di lui arriveranno presto Atletico Madrid e Tottenham. C’è Isak che piace molto, ma bisogna capire la fattibilità. Anche Abraham è un nome, ma su di lui ci sono Arsenal e Atalanta per liberare Zapata”.