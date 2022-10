Di Marzio: “L’Inter non vorrebbe cedere Dumfries, ma a oggi la situazione è questa”

“Ultima stagione di Dumfries all’Inter? No, sta facendo un ottimo lavoro all’Inter e lo ha dimostrato anche contro il Barcellona. L’Inter non vorrebbe cedere Dumfries, ma comunque la situazione finanziaria è particolare perché l’Inter sta avendo delle difficoltà. Per questo motivo penso che ogni giocatore dell’Inter può essere ceduto ma al momento la proprietà dell’Inter, Simone Inzaghi e la dirigenza hanno deciso che i giocatori più importanti della rosa non verranno toccati”.