Di Marzio: “Inter, ormai ceduto Onana allo United. Offerte per Sommer e Trubin, le cifre”

Può partire ora la staffetta con dentro Sommer e Trubin. Ausilio e Baccin già stasera vanno avanti per Sommer e Trubin. Per lo svizzero c'è una clausola di uscita a 6 milioni, l'Inter spera di pagare anche meno con bonus, altrimenti pagherà la clausola. L'altra operazione un po' più difficile è per Trubin, pronta l'offerta da 10 milioni più bonus per prenderlo, da capire se basterà. Così ne investirebbero 15/16 per prendere i due portieri e poi il resto del tesoretto andrebbe investito per riportare Lukaku in nerazzurro", le parole del giornalista in studio.