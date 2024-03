“Aver rifiutato tanti milioni dall’Arabia per rimanere a Napoli è stato un altro atto d’amore di Zielinski, che avrebbe guadagnare tantissimo e invece ha deciso di rimanere con un solo anno di contratto, rischiando di farsi male e non avere una sicurezza per il futuro. L’immagine che porto è che ha detto di no ai soldi per restare a Napoli, forse pensando di rimanerci più a lungo e che avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo. Ma quando non ci sono stati i presupposti per rimanere ha comunque lasciato il segno. È uno molto silenzioso e i napoletani lo hanno amato per questo. Ha sempre dimostrato e parlato con i fatti, sul campo”.