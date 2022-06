Di Marzio: “Inter, nuovo contatto per Milenkovic: quotazioni risalgono molto perché…”

Così Gianluca Di Marzio, in un podcast realizzato per Sky Sport, ha risposto su Nikola Milenkovic in chiave Inter

Così Gianluca Di Marzio, in un podcast realizzato per Sky Sport, ha risposto su Nikola Milenkovic in chiave Inter dopo aver anticipato ieri la notizia: “C’è un contatto nuovo per Milenkovic. L’Inter vorrebbe fare due difensori, uno per sostituire Ranocchia che è in scadenza di contratto e uno per ovviare alla partenza di un big difensivo, vedremo se sarà de Vrij, Skriniar o Bastoni che ha però detto di voler rimanere. Attenzione comunque alle quotazioni di Milenkovic che risalgono molto”, le sue parole.