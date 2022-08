Di Marzio: “Zhang chiaro su Skriniar: ‘Non si tocca’. Acerbi? Ecco quando si chiude”

"Ieri l'Inter ha tolto Skriniar dal mercato, Zhang lo ha comunicato al managment e a Inzaghi. Non si tocca e, anzi, si parlerà presto di rinnovo. Ieri il PSG ha aumentato solo i bonus. L'Inter non solo ha rifiutato, ma al momento ha stabilito che non ci sono i margini per considerare altre offerte. Acerbi? Ieri c'è stato un incontro con la Lazio, che ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Credo che tra lunedì e martedì si possa chiudere, per la felicità di Simone Inzaghi, che con lui ha già lavorato in biancoceleste".