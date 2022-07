Di Marzio: “Roma allo scoperto per Dybala: c’è l’offerta, attesa la risposta”

La Roma fa davvero sul serio per Paulo Dybala. Il centravanti argentino, messo in stand-by dall'Inter che deve fare spazio per prenderlo, è sempre più nel mirino del club giallorosso, che ora si muove in maniera molto concreta. Così infatti Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, sul futuro della Joya: "La Roma esce allo scoperto per (inseguito anche dal Napoli): confronto oggi con giocatore e agenti, offerta formulata, si attende la risposta".