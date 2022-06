Di Marzio: “Skriniar-PSG, l’Inter attende la cifra giusta. Spiraglio Bremer-Juve se…”

Al podcast di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così dei temi caldi di casa Inter dopo il ritorno di Romelu Lukaku di ieri: “Ci sono da registrare i contatti continui col PSG che vuole Skriniar, ancora non si è arrivati alla cifra che vuole l’Inter. Il club francese si muove anche per Scamacca in Italia. La Juve pensa a Bremer in caso di addio di de Ligt, ma si potrebbe aprire uno spiraglio solo nel caso in cui saltasse la trattativa tra l’Inter e il Torino per il brasiliano. Il club nerazzurro ha infatti già bloccato il difensore”.