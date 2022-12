Di Marzio: “Skriniar, Inter ha fatto il massimo per il rinnovo: ora è al bivio”

In collegamento a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter

In collegamento a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in casa Inter :

“Skriniar? Il PSG l’estate scorsa ha offerto 50 milioni fissi e un giocatore a scelta tra una serie di esuberi, poi 50 più bonus con offerta di 9/10 milioni all’anno al giocatore. Ora credo sia ancora interessato il PSG, ma ora c’è da fare una scelta, di progetto. Diventa difficile rilanciare per l’Inter, che ha fatto il massimo per il suo tetto ingaggi. Ora è al bivio, sta al giocatore decidere che percorso seguire, se cuore, famiglia e progetto dell’Inter, o approfittare della situazione a scadenza per arrivare al PSG, a livelli altissimi anche in Champions League”.