Di Marzio: “Inter, non risultano incontri con entourage Skriniar. Da quanto filtra…”

Alessandro Cosattini

Una risposta ancora non è arrivata. C’è grande attesa in casa Inter per conoscere il futuro di Milan Skriniar, in scadenza al 30 giugno 2023. Ecco quanto evidenziato oggi dal sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

“Non risultano al momento altri incontri con l’entourage di Skriniar per il rinnovo. Secondo quanto filtra dai dirigenti nerazzurri, l’offerta non è ritoccabile. Ancora però non è arrivata una risposta dal giocatore”, si legge.