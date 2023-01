Inter, Riad è lontana: niente turnover col Verona, Inzaghi sceglie i migliori

L'allenatore nerazzurro non rinuncia ai gol di Dzeko e Lautaro Martinez, che stanno vivendo un buon momento

Alessandro De Felice

Adesso non si può più sbagliare. Lo sa bene Simone Inzaghi, che non pensa oltre alla sfida di stasera al Meazza contro il Verona e manda in campo la miglior formazione possibile.

Le ultime due gare - il pari di Monza e la prova opaca contro il Parma, con il successo arrivato solo ai supplementari - hanno lasciato un retrogusto amaro e un animo non troppo leggero.

Serve una reazione e una partita che non solo porti i tre punti ma dia morale alla squadra con una prova convincente.

"Il turnover non c'è, non esiste" spiega La Gazzetta dello Sport. Stasera contro il Verona giocherà più o meno la stessa squadra che poi mercoledì sfiderà il Milan per il primo trofeo stagionale: dieci undicesimi chiamati alla doppia fatica.

Torna subito titolare Calhanoglu, recuperato a tempo di record e già in campo dal 1'. In avanti invece, toccherà ancora a Dzeko e Lautaro.

"L’Inter ai loro piedi. Lo è oggi, lo sarà anche mercoledì. E questo al netto di Correa, che pure qualche chance per stasera può ancora spenderla. E al netto anche di Lukaku: Romelu ieri si è allenato insieme con i compagni, non è stato convocato ma a Riad ci sarà, anche se viene difficile pensare possa partire titolare".

In Italia, i due attaccanti dell'Inter sono tra i quattro in doppia cifra in questa stagione finora insieme a Osimhen a N'Zola.

Correa potrebbe giocarsi le sue chance stasera, ma la prova deludente in Coppa Italia e il momento di forma di Lautaro Martinez spingono verso una conferma del Toro.

Toccherà a Darmian e Dimarco sulle fasce, con Asllani e Mkhitaryan a completare il trio di centrocampo con Calhanoglu. In difesa Skriniar, Acerbi e Bastoni davanti a Onana.