Di Marzio – Inter, fatta per Correa all’OM. Al suo posto ecco Sanchez: domani le visite

E' fatta per il trasferimento di Joaquin Correa all'Olympique Marsiglia. Come vi abbiamo riportato, è tutto definito tra club e giocatore per il passaggio in Francia. Tanto che, nella giornata di domani, l'argentino svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.