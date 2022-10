Mercato Inter, infortunio alla coscia per Diakhaby: lascia Valencia-Mallorca dopo 4 minuti

Brutte notizie per il Valencia di Gattuso, che nella serata di ieri ha perso al Mestalla in Liga contro il Mallorca

Brutte notizie per il Valencia di Gattuso, che nella serata di ieri ha perso al Mestalla in Liga contro il Mallorca. E' infatti durata solo 4 minuti la partita di Mouctar Diakhaby, difensore dei pipistrelli, in scadenza di contratto a giugno con il club spagnolo e nel mirino dell'Inter per la prossima stagione.