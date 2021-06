“Calhanoglu il nuovo Luis Alberto di Inzaghi”. In tv si apre il dibattito: “Il turco…”

Nelle prossime ore il giocatore turco svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro e di questo probabile acquisto si è parlato a Skysport

Eva A. Provenzano

Il passaggio di Calhanogluall'Inter è ormai cosa fatta. Il giocatore non ha rinnovato con il Milan e giocherà - dopo le visite mediche che dovrebbe fare nelle prossime ore - nel club nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Di lui si è parlato a Skysport come di un calciatore che Inzaghi accoglierebbe benissimo. Ed è stato fatto anche un nome in particolare. Il turco, alla corte del nuovo tecnico, sarebbe il suo nuovo Luis Alberto.

«È molto diverso da Luis Alberto. Occupa lo stesso spazio di campo ma ha un calcio diverso alla spagnolo. Tira da lontano, ha questa possibilità. Il laziale ha uno strappo, soprattutto in transizione e ripartenza che Calhanoglu non ha. Un ottimo giocatore ma lo spagnolo è diverso in un calcio, come quello di Inzaghi, che valorizza la transizione positiva. Luis Alberto fa cambiare passo e questa manovra con Calhanoglu non sarà ripercorribile. Lui ha altre caratteristiche importanti. Dal punto di vista balistico ha un'ottima conclusione, ha tempi da regista ma è diverso da Luis Alberto», ha sottolineato Assogna, giornalista di Skysport.

Il Milan aveva proposto quattro mln per quattro anni per il turco. L'Inter un triennale a cinque mln + bonus. Cifre non proprio diversissime ma che hanno convinto il calciatore ad accettare la causa nerazzurra. Lascia il club rossonero con 170 presenze, 80 azioni decisive in zona gol: 32 gol e 48 assist.

«Anche a livello di geometria Luis Alberto ha di più e qualcosa di diverso rispetto al giocatore turco. Resta però un acquisto importante da parte dell'Inter. Inzaghi in questi anni, anche se non in tempi rapidissimi, ha saputo adeguare il suo progetto ai giocatori che ha a disposizione. Raramente abbiamo visto alla Lazio dei flop che non hanno trovato inquadratura. Luis Alberto al primo anno giocò una stagione incolore, poi ha fatto la differenza», ha invece detto Ugolini.

(Fonte: SS24)