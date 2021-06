Calhanoglu arriva all’Inter: ecco quanto peserà a bilancio il suo stipendio

Calcio e Finanza fa due conti in tasca al club nerazzurro (e anche al Milan) e spiega quanto peserà l'ingaggio del giocatore che arriva a parametro zero

Hakan Calhanoglu giocherà nell'Inter nella prossima stagione dopo il mancato rinnovo con il Milan. La situazione di Eriksen non è ancora definita e il club nerazzurro ha deciso di tutelarsi acquistando - a parametro zero - il calciatore turco.

Calcio e Finanza ha parlato del calciatore e del peso che l'operazione avrà sul bilancio dell'Inter (e su quello del Milan). Il giocatore dovrebbe percepire 5 mln netti all'anno per tre anni più un mln di euro di bonus a stagione. Il suo contratto triennale "e il suo peso sul bilancio 2021/22 – in termini di ingaggio – sarà pari a 9,25 milioni di euro lordi. A questi potrebbero aggiungersi eventuali commissioni per l’agente, che andrebbero ammortizzate spalmandole in base agli anni di contratto esattamente come avviene per i costi dei cartellini", si legge sul sito specializzato.