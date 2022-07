L’Inter si porta avanti e pensa al 23-24: “La pista a zero prende quota”

Un grande club ha sempre l'obbligo di restare sempre sul pezzo e guarda sempre al futuro. E così, con il mercato estivo in corso in vista della stagione 22-23, l'Inter getta uno sguardo all'estate 2023, quando ci sarà da programmare l'annata 23-24. In questi giorni, ai nerazzurri è stato accostato per la difesa il nome di Manuel Akanji, forte difensore svizzero di proprietà del Borussia Dortmund e in scadenza di contratto con il club tedesco il prossimo anno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista del prossimo anno l'Inter ci starebbe facendo un pensierino: