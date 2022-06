Inter, doppio addio in difesa? CdS: “Non è escluso che con Skriniar possa partire pure de Vrij”

"In questo momento tutti gli indizi portano alla sua cessione, anche se pure la posizione di De Vrij va considerata in bilico. Tra i due c'è però una differenza: per l'olandese, nel mirino dello United, sarà complicato ricavare molti soldi (è 3 anni più vecchio e non vuole prolungare l'accordo in scadenza tra un anno, a giugno del 2023), mentre per Skriniar il Psg è deciso a spendere. Non va escluso, però, che possano partire entrambi".