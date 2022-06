Skriniar o Bastoni via? Scenari Inter: “Oltre a Milenkovic Gvardiol e un nome a sorpresa”

Sono giorni caldi per il mercato dell'Inter. Anche in difesa si vivono ore frenetiche: i possibili nomi in ottica nerazzurra

Marco Macca

Sono giorni caldi per il mercato dell'Inter. In attacco, i nerazzurri si sono fin qui concentrati sul possibile doppio colpo da sogno Dybala-Lukaku, ma in difesa si vivono ore frenetiche. Skriniar e Bastoni, infatti, sono tra i calciatori dell'Inter più cercati in Europa, motivo per cui in Viale della Liberazione si mettono a punto delle strategie in caso di partenza di uno dei due. Posto che Bremer potrebbe arrivare a prescindere, calciomercato.com illustra i possibili acquisti interisti:

"Nel caso in cui partisse Skriniar, i nerazzurri proverebbero a prendere un centrale dal piede destro tra il serbo Milenkovic e Demiral. Quest'ultimo ha giocato questa stagione in prestito all'Atalanta, che deve ancora decidere se riscattarlo o meno dalla Juventus per 18 milioni: cinque o sei milioni in meno rispetto alla cifra per cui poi lo rivenderebbero all'Inter. Invece, se dovesse partire Bastoni, i dirigenti nerazzurri cercherebbero un difensore mancino. In questo senso piace il giovane croato del Lipsia, Josko Gvardiol".

(Fonte: calciomercato.com)