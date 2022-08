Difesa, l’Inter investirà? Akanji, Todibo e un profilo in Serie A: “Serve extrabudget Zhang”

La vera domanda è: l'Inter investirà per portare a Milano il difensore che serve per completare la rosa a disposizione di Inzaghi?

La vera domanda è: l'Inter investirà per portare a Milano il difensore che serve per completare la rosa a disposizione di Inzaghi? Tuttosport fa il punto sulle possibili mosse nerazzurre, specificando che, per ogni profilo costoso, servirà comunque l'autorizzazione da parte di Zhang:

"Serve uno specialista e le strade per arrivare a un rinforzo sono tendenzialmente due: una che prevede un minimo d’investimento e l’altra la classica occasione di fine mercato. Della prima categoria fanno parte principalmente Akanji del Borussia Dortmund (contratto fino al 2023, è attualmente fuori rosa, ma valutato 20 milioni), Todibo del Nizza (ma è un titolare e i francesi per lui chiedono 20-25 milioni) e Demiral dell’Atalanta (che lo ha riscattato dalla Juventus per 20 milioni). Come si evince sono tanti soldi. L’Inter è convinta che avvicinandosi il 31 agosto soprattutto Akanji costerà meno, ma per provare a prenderlo servirà un extra-budget da parte di Zhang"