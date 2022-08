Sky – Difesa, l’Inter riflette: Acerbi bloccato ma la priorità è Chalobah. E restiste Akanji

Dopo l'incontro di oggi con l'agente di Francesco Acerbi, l'Inter rifletterà per bene sul difensore da regalare a Simone Inzaghi per completare la rosa nerazzurra. Come riferisce gianlucadimarzio.com, nel faccia a faccia con l'agente del calciatore della Lazio, Federico Pastorello, si è raggiunto un accordo di massima tra le parti. Acerbi, pertanto, è da considerare bloccato dall'Inter, che però, come detto, sonda anche altre piste. A cominciare da Trevoh Chalobah del Chelsea, la vera priorità dei nerazzurri: